Эксперт Клелия Монти назвала привычку, провоцирующую появление целлюлита





Эксперт предупредила, что указанная привычка грозит формированием целлюлита, а также становится причиной варикозного расширения вен. Дело в том, что в этой позе задерживается лимфа, что ведет к перебоям в циркуляции крови. Таким образом задерживается очищение организма от разного рода токсинов. Комплекс сбоев ведет к появлению целлюлита, который экспертами характеризуется как набухший. Еще одной из причин образования “апельсиновой корки”, настаивает Клелия Монти, может выступать любовь к узким джинсам. Они провоцируют те же сбои, а имеющиеся проблемы становится проблематично устранить.Специалист советует как можно больше двигаться, чтобы уменьшить целлюлит. Избежать проблемы можно, если уделять ходьбе минимум по 30 минут в день, а также употреблять меньше соленой пищи и выбирать свободную одежду.