Новозеландский крапивник может впадать в зимнюю спячку -Ученые





В ходе исследования ученые поймали шесть взрослых особей. Птиц поместили в специальное помещение с датчиками и отслеживали их метаболизм при изменении окружающей среды. В результате удалось установить, что во время понижения температуры воздуха новозеландский крапивник замедлял дыхание и сердцебиение. Также особи снижали температуру тела, что свойственно только рептилиям и некоторым видам млекопитающих. В конечном итоге птица впадала в оцепенение, что подтверждает теорию о зимней спячке.Ученые отметили, в условиях живой природы им не удалось найти особей в спячке. Однако поведение испытуемых и отсутствие миграционных перелетов полностью подтверждают вероятность зимнего сна. Сегодня в мире только одна птица способна на подобное – американский белогорлый козодой. Новозеландский крапивник может стать вторым в своем роде, поэтому ученые уделяют ему большое внимание, чтобы доказать собственную теорию.