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Эксперты рассказали, где можно помыть автомобиль во время самоизоляции

Во время самоизоляции автосервисы не работают, поэтому у автомобилистов возникают определенные трудности с обслуживанием машины. Эксперты рассказали, где можно помыть «железного коня» без риска для себя и окружающих.
Эксперты рассказали, где можно помыть автомобиль во время самоизоляции

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в жизнь каждого человека. Многочисленные ограничения и повсеместное закрытие сервисов создают определенные проблемы для россиян, особенно для собственников транспортного средства. Весенние дожди и грязь могут навредить машине, поэтому необходимо вовремя избавиться от проблем. В условиях самоизоляции оптимальным решением будет автоматическая мойка. Подобный сервис с каждым годом становился все популярнее, поскольку он не требует персонала, а в условиях пандемии услуга как никогда актуальна. Автолюбитель может без проблем помыть собственную машину, не рискуя заразиться или заразить кого-нибудь, поэтому эксперты рекомендуют использовать только такие автоматические мойки.

Однако лучше отдать предпочтение бесконтактным сервисам, поскольку большие щетки могут повредить лакокрасочное покрытие. Оплата услуги также не потребует контакта с людьми. На всех станциях установлены специальные терминалы и водитель может самостоятельно рассчитаться с помощью банковской карты.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:44

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