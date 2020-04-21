Эксперты рассказали, где можно помыть автомобиль во время самоизоляции





Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в жизнь каждого человека. Многочисленные ограничения и повсеместное закрытие сервисов создают определенные проблемы для россиян, особенно для собственников транспортного средства. Весенние дожди и грязь могут навредить машине, поэтому необходимо вовремя избавиться от проблем. В условиях самоизоляции оптимальным решением будет автоматическая мойка. Подобный сервис с каждым годом становился все популярнее, поскольку он не требует персонала, а в условиях пандемии услуга как никогда актуальна. Автолюбитель может без проблем помыть собственную машину, не рискуя заразиться или заразить кого-нибудь, поэтому эксперты рекомендуют использовать только такие автоматические мойки.Однако лучше отдать предпочтение бесконтактным сервисам, поскольку большие щетки могут повредить лакокрасочное покрытие. Оплата услуги также не потребует контакта с людьми. На всех станциях установлены специальные терминалы и водитель может самостоятельно рассчитаться с помощью банковской карты.