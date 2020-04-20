Эксперты перечислили признаки того, что автомобиль нуждается в серьезном ремонте





По словам экспертов, если на приборной панели рассматриваемого транспортного средства горят лампочки, это свидетельствует о его неисправности. Особенно внимательно следует отнестись к сигналу, который отвечает за двигатель. Если эта лампочка горит, то однозначно нужно поехать в сервисный центр.О серьезных проблемах с машиной свидетельствует дым из выхлопной трубы, какого бы цвета он не был. В случае, если при езде слышны посторонние звуки, это знак, что авто необходимо тщательно проверить.Коррозия на старом транспортном средстве является не просто эстетическим дефектом, а говорит о необходимости замены деталей. Как отметили эксперты, о поломке б/у автомобиля свидетельствуют повышенные показатели расхода масла. Если приходится менять его практически каждый месяц, то транспортное средство явно вышло из строя.