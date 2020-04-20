Эксперты перечислили признаки того, что автомобиль нуждается в серьезном ремонте
Некоторые автолюбители не могут приобрести новую машину, поэтому рассматривают варианты б/у транспорта. Однако перед покупкой следует ознакомиться с некоторыми признаками, которые указывают, что авто нуждается в серьезном ремонте и избавиться от него владелец хочет не просто так.
По словам экспертов, если на приборной панели рассматриваемого транспортного средства горят лампочки, это свидетельствует о его неисправности. Особенно внимательно следует отнестись к сигналу, который отвечает за двигатель. Если эта лампочка горит, то однозначно нужно поехать в сервисный центр.
О серьезных проблемах с машиной свидетельствует дым из выхлопной трубы, какого бы цвета он не был. В случае, если при езде слышны посторонние звуки, это знак, что авто необходимо тщательно проверить.
Коррозия на старом транспортном средстве является не просто эстетическим дефектом, а говорит о необходимости замены деталей. Как отметили эксперты, о поломке б/у автомобиля свидетельствуют повышенные показатели расхода масла. Если приходится менять его практически каждый месяц, то транспортное средство явно вышло из строя.
По словам экспертов, если на приборной панели рассматриваемого транспортного средства горят лампочки, это свидетельствует о его неисправности. Особенно внимательно следует отнестись к сигналу, который отвечает за двигатель. Если эта лампочка горит, то однозначно нужно поехать в сервисный центр.
О серьезных проблемах с машиной свидетельствует дым из выхлопной трубы, какого бы цвета он не был. В случае, если при езде слышны посторонние звуки, это знак, что авто необходимо тщательно проверить.
Коррозия на старом транспортном средстве является не просто эстетическим дефектом, а говорит о необходимости замены деталей. Как отметили эксперты, о поломке б/у автомобиля свидетельствуют повышенные показатели расхода масла. Если приходится менять его практически каждый месяц, то транспортное средство явно вышло из строя.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:46