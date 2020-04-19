"Мира, добра и благополучия": Альбина Джанабаева поздравила фанатов с Пасхой

Многие звезды российского шоу-бизнеса уже начали отмечать Пасху и поздравили фанатов с праздником. Но Альбина Джанабаева только недавно опубликовала несколько фотографий с крашеными яйцами и пасхальным куличом, в который вставлена церковная свеча. В комментарии возлюбленная Валерия Меладзе поздоровалась с преданными поклонниками, написав: "Христос Воскресе". Также знаменитость поздравила всех со светлым праздником Пасхи и пожелала мира, добра и благополучия в каждый дом и в каждое сердце. Валерия Меладзе отреагировал на пост возлюбленной моментально и присоединился к ее словам, а также поздравил супругу с праздником.Подписчики высоко оценили публикацию Альбины Джанабаевой и оставили за час более 6 000 лайков. Также пользователи Сети поздравили исполнительницу и ее семью с Пасхой. Многие пожелали певице и Валерию Меладзе счастья, любви и долгих лет семейной жизни.