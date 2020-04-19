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В Сети появилась информация о разработке сиквела God of War

Переосмысленный God of War 2018 года о мире скандинавской мифологии в скором времени получит продолжение, если верить официальным источникам. Известно, что информация о разработке сиквела игры появилась в заграничном издании еще два месяца тому назад.

Публикация за февраль в журнале PlayStation: The Official Magazine не только упомянула о работе над новой частью God of War для платформы PS5, но и поделилась скриншотом будущей игры. Принадлежащая компании Sony студия Santa Monica сейчас занята проектом по захвату движений для игровых персонажей. Стоит отметить, что о планах по выпуску продолжения истории о легендарном боге войны Кратосе представитель фирмы Kotaku Джейсон Шрайер сообщал еще год назад.

Известно, что будущий сиквел будет продолжать сюжет "переосмысленной" игры God of War 2018 года, место действия которой перенесли из мира древнегреческой мифологии в сеттинг языческих верований скандинавов. Новый взгляд на главного героя понравился игрокам и прессе, которые отмечали высококачественную динамику отношений между протагонистом и его сыном. Другими плюсами критики называли интересный геймплей и впечатляющую работу графических дизайнеров.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:53

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