Эксперт по здоровому питанию рассказала о пользе шоколада для организма человека





Ученые доказали наличие в шоколаде полезных соединений, способных улучшить здоровье и предотвратить возникновение патологических состояний. Одним из таких является триптофан, способствующий выработке серотонина и препятствующий депрессии. Шоколад богат флавоноидами, помогающими избавиться от спазмирования и расширить кровеносные сосуды, вследствие чего нормализируется давление. Лакомство способно уменьшить вязкость крови и снизить воспалительные процессы в организме. Медики советуют для избавления от приступа кашля рассосать во рту пару кусочков темного шоколада. Благодаря присутствующему в сладости эпикатехину можно предотвратить развитие в пожилом возрасте слабоумия. В кондитерском изделии содержится около 10% суточной нормы некоторых витаминов и минералов, укрепляющих сердечно-сосудистую и нервную системы, а также кости и мышцы. Среди них фосфор, магний, калий и железо.Зинаида Медведева подчеркнула, что благодаря качественному темному шоколаду, употребленному в умеренном количестве, можно дополнительно обеспечить рацион необходимыми антиоксидантами.