Samsung Galaxy Note10 Lite получил прошивку с One UI 2.1
Samsung Galaxy Note10 Lite получил функциональную оболочку One UI 2.1. Вскоре ожидается появление прошивки и для флагманов 2018 года.
One UI 2.1 даст возможность ранее выпущенным компанией Samsung моделям смартфонов «освоить» функции, доступные новинкам. Однако не все из них будут в наличии у Galaxy Note9, так как, по словам разработчиков, это сказалось бы на стабильности работы устройства.
Владельцы же Galaxy Note10 Lite, проживающие в Объединенных Арабских Эмиратах и Испании, уже сейчас получат полный пакет обновлений One UI 2.1. Благодаря этой оболочке они теперь смогут использовать функционал тройного модуля камеры на полную, что станет возможным ввиду наличия Single Take Mode и Pro Video Mode.
Опции Quick Share и Music Share, присутствующие в новой прошивке, в значительной мере облегчат работу с файлами, в частности, их передачу между девайсами Samsung. Помимо этого, обновление One UI 2.1 также обеспечит устройства патчем безопасности Android от апреля 2020 года.
One UI 2.1 даст возможность ранее выпущенным компанией Samsung моделям смартфонов «освоить» функции, доступные новинкам. Однако не все из них будут в наличии у Galaxy Note9, так как, по словам разработчиков, это сказалось бы на стабильности работы устройства.
Владельцы же Galaxy Note10 Lite, проживающие в Объединенных Арабских Эмиратах и Испании, уже сейчас получат полный пакет обновлений One UI 2.1. Благодаря этой оболочке они теперь смогут использовать функционал тройного модуля камеры на полную, что станет возможным ввиду наличия Single Take Mode и Pro Video Mode.
Опции Quick Share и Music Share, присутствующие в новой прошивке, в значительной мере облегчат работу с файлами, в частности, их передачу между девайсами Samsung. Помимо этого, обновление One UI 2.1 также обеспечит устройства патчем безопасности Android от апреля 2020 года.
Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:04