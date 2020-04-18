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Samsung Galaxy Note10 Lite получил прошивку с One UI 2.1

Samsung Galaxy Note10 Lite получил функциональную оболочку One UI 2.1. Вскоре ожидается появление прошивки и для флагманов 2018 года.
Samsung Galaxy Note10 Lite получил прошивку с One UI 2.1

One UI 2.1 даст возможность ранее выпущенным компанией Samsung моделям смартфонов «освоить» функции, доступные новинкам. Однако не все из них будут в наличии у Galaxy Note9, так как, по словам разработчиков, это сказалось бы на стабильности работы устройства.

Владельцы же Galaxy Note10 Lite, проживающие в Объединенных Арабских Эмиратах и Испании, уже сейчас получат полный пакет обновлений One UI 2.1. Благодаря этой оболочке они теперь смогут использовать функционал тройного модуля камеры на полную, что станет возможным ввиду наличия Single Take Mode и Pro Video Mode.

Опции Quick Share и Music Share, присутствующие в новой прошивке, в значительной мере облегчат работу с файлами, в частности, их передачу между девайсами Samsung. Помимо этого, обновление One UI 2.1 также обеспечит устройства патчем безопасности Android от апреля 2020 года.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:04

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