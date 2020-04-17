Составлен рейтинг лучших игр для прохождения во время самоизоляции





В данном перечне указаны лучшие игры с отличным сюжетом, поэтому каждый найдет проект для себя. В первую очередь следует обратить внимание на Half-Life: Alyx. Однако полностью оценить невероятный мир будущего смогут только владельцы очков виртуальной реальности, поэтому следующий проект подойдет для всех остальных. Речь идет о DOOM Eternal. Игра очень красочна и активная, но не для людей со слабыми нервами, поскольку куча монстров и зомби могут оставить двоякое впечатление. Final Fantasy VII Remake понравиться любителям аниме, а также поклонникам серии в целом. Nioh 2 доступна только на PS4. Игрок сможет создать уникального персонажа, с помощью которого изучать фантастический и очень интересный мир.Resident Evil 3 Remake – еще один проект, созданный, чтобы пощекотать нервы, поэтому зайдет не всем. Однако поклонники жанра останутся в восторге от игры и монстров. Spider-Man понравится поклонникам вселенной MARVEL. Геймер сможет почувствовать себя супергероем и помогать гражданам Нью-Йорка. Days Gone – очередной шутер про зомби-апокалипсис. Любителям вестерна понравится Red Dead Redemption 2 – стать ковбоем и вернуть порядок на Диком Западе.