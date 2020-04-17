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Составлен рейтинг лучших игр для прохождения во время самоизоляции

В связи с пандемией коронавируса многие люди должны перебывать на самоизоляции. Чтобы немного разнообразить скучный день, эксперты составили рейтинг лучших игр для прохождения во время карантина.
Составлен рейтинг лучших игр для прохождения во время самоизоляции

В данном перечне указаны лучшие игры с отличным сюжетом, поэтому каждый найдет проект для себя. В первую очередь следует обратить внимание на Half-Life: Alyx. Однако полностью оценить невероятный мир будущего смогут только владельцы очков виртуальной реальности, поэтому следующий проект подойдет для всех остальных. Речь идет о DOOM Eternal. Игра очень красочна и активная, но не для людей со слабыми нервами, поскольку куча монстров и зомби могут оставить двоякое впечатление. Final Fantasy VII Remake понравиться любителям аниме, а также поклонникам серии в целом. Nioh 2 доступна только на PS4. Игрок сможет создать уникального персонажа, с помощью которого изучать фантастический и очень интересный мир.

Resident Evil 3 Remake – еще один проект, созданный, чтобы пощекотать нервы, поэтому зайдет не всем. Однако поклонники жанра останутся в восторге от игры и монстров. Spider-Man понравится поклонникам вселенной MARVEL. Геймер сможет почувствовать себя супергероем и помогать гражданам Нью-Йорка. Days Gone – очередной шутер про зомби-апокалипсис. Любителям вестерна понравится Red Dead Redemption 2 – стать ковбоем и вернуть порядок на Диком Западе.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 20:09

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