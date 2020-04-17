Галкин раскритиковал Собчак за высказывание о челленджах: "Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе"
Ксения Собчак довольно критично высказалась о поведении россиян во время самоизоляции и челленджах. Однако известный юморист Максим Галкин в свойственной ему манере раскритиковал журналистку, припомнив ей выходки на свадьбе.
Ксения Собчак недавно опубликовала пост в своем аккаунте Instagram, в котором написала, что с опаской отрывает ленту социальной сети. Люди во время самоизоляции проводят странные, а порой даже безумные челленджи. Подобная ситуация изрядно надоела журналистке, поэтому она решила высказать накипевшее подписчикам. Однако данный пост не очень понравился Максиму Галкину, которой раскритиковал поведение Ксении Собчак, оставив шутливый комментарий.
Юморист считает, что люди просто живут и пытаются развлечь себя хоть как-то во время самоизоляции. Также Галкин вспомнил Собчак её выходки на свадьбе: «Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе, даже на это иронии у людей хватило». Под конец своего комментария артист предложил Ксении Собчак придумать что-то креативное самой, а если не получится, то у неё есть «режиссёр под боком, пусть подскажет». Большинство пользователей социальной сети полностью поддержали юмориста, обрушив на Собчак шквал критики. Пока эпатажная журналистка не ответила Галкину, но она вряд ли оставит такое высказывание без внимания, поэтому фолловеры ждут продолжения «беседы».
Ксения Собчак недавно опубликовала пост в своем аккаунте Instagram, в котором написала, что с опаской отрывает ленту социальной сети. Люди во время самоизоляции проводят странные, а порой даже безумные челленджи. Подобная ситуация изрядно надоела журналистке, поэтому она решила высказать накипевшее подписчикам. Однако данный пост не очень понравился Максиму Галкину, которой раскритиковал поведение Ксении Собчак, оставив шутливый комментарий.
Юморист считает, что люди просто живут и пытаются развлечь себя хоть как-то во время самоизоляции. Также Галкин вспомнил Собчак её выходки на свадьбе: «Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе, даже на это иронии у людей хватило». Под конец своего комментария артист предложил Ксении Собчак придумать что-то креативное самой, а если не получится, то у неё есть «режиссёр под боком, пусть подскажет». Большинство пользователей социальной сети полностью поддержали юмориста, обрушив на Собчак шквал критики. Пока эпатажная журналистка не ответила Галкину, но она вряд ли оставит такое высказывание без внимания, поэтому фолловеры ждут продолжения «беседы».