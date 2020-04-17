Посол КНР: В Ухань коронавирус был завезен извне

«Сразу пять научных организаций, имеющих авторитет в мировом сообществе, сообщили, что цепочки мутации генома вируса говорят о его внешнем происхождении. Его поздние варианты сильно отличаются от первоначального, что говорит о его возможном искусственном появлении. Вирус, который нашли на рынке морепродуктов, относится к гаплотипу Н1. Его предшественником является Н3, но в Ухане его не было», - рассказал Ханьхуэй.





Посол Китая также подчеркнул, что заявления США по поводу причастности КНР к появлению коронавируса не соответствуют действительности. Если бы страна действительно хотела запустить штамм, вызывающий пандемию, то не начинала бы со своих территорий. Дипломат отметил важность быстрого принятия мер по противодействию коронавирусу. Именно они позволили Китаю справиться со вспышкой эпидемии, сообщает rossaprimavera.Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Китай утаивает часть информации, связанной с коронавирусом. Многие американские издания упоминали лабораторию по изучению вирусов в Ухане, откуда могла произойти утечка.