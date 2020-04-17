АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

Посол КНР: В Ухань коронавирус был завезен извне

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что коронавирус могли завезти в Ухань извне. Пока правительство КНР не располагает точной информацией по этому поводу, но найти источник распространения заболевания не удалось.
Посол КНР: В Ухань коронавирус был завезен извне

«Сразу пять научных организаций, имеющих авторитет в мировом сообществе, сообщили, что цепочки мутации генома вируса говорят о его внешнем происхождении. Его поздние варианты сильно отличаются от первоначального, что говорит о его возможном искусственном появлении. Вирус, который нашли на рынке морепродуктов, относится к гаплотипу Н1. Его предшественником является Н3, но в Ухане его не было», - рассказал Ханьхуэй.

Посол Китая также подчеркнул, что заявления США по поводу причастности КНР к появлению коронавируса не соответствуют действительности. Если бы страна действительно хотела запустить штамм, вызывающий пандемию, то не начинала бы со своих территорий. Дипломат отметил важность быстрого принятия мер по противодействию коронавирусу. Именно они позволили Китаю справиться со вспышкой эпидемии, сообщает rossaprimavera.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Китай утаивает часть информации, связанной с коронавирусом. Многие американские издания упоминали лабораторию по изучению вирусов в Ухане, откуда могла произойти утечка.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дану Николенко разозлила новость о беременности…
На Дону 14 человек заразились коронавирусом на семейном…
«Песни штампуют на конвейере для коммерции»: Никита Пресняков раскритиковал российскую…
На одной из ферм США родился козленок с двумя…
Актриса Вера Воронкова избила дочь в состоянии алкогольного…
Палеонтологи: Древнее население Южной Африки считало, что меха кошачьих дают…
Беременная Анастасия Лисова пожаловалась на жуткий…
Жительница США заразилась коронавирусом на…
Певица Катя Семёнова покрасила волосы в «самоизоляционный…
«Бразильский Нострадамус» Нобрего де Лус: "К 2043 году 80% населения планеты погибнет из-за техногенной…
На вооружение армии России поступит комплекс РЭБ «Былина» с искусственным…
Ученые раскрыли тайну нестандартной орбиты…
Внук Марины Юдашкиной Анатолий занимается рисованием во…
Алтайский шаман Акай Кине проведет обряд против…
Владимир Яглыч показал беременную супругу Антонину…
Медики рассказали о пользе и вреде напитка с имбирем, лимоном и…
В Свердловской области зафиксирована аномальная активность…
Apple планирует выпуск полноразмерных модульных…
В ESA зафиксировали столкновение метеорита с темной стороной…
«Нужно наслаждаться каждым моментом»: Принц Гарри рассказал о жизни своей семьи во время…
Валерия об участии в шоу «Маска»: «Так здорово быть причастной к такому крутому…
Американские ученые опровергли пользу клюквы для улучшения микрофлоры…
РФПИ и "Яндекс" запускают в России тестирование на коронавирус на…
«Привык на нее голую смотреть»: Бортко рассказал о съёмках «Мастера и Маргариты» с…
Мединский не может смириться с мифами Запада о «кровожадной» Красной…
В Прикамье грабитель после убийства женщины поджог ее…
Компания Sony выпустит PlayStation 5 ограниченным…
Стас Барецкий считает, что коронавирус в РФ привезли богатые…
Просмотреть все новости