Опубликованы фото нового Nissan X-Trail
Неизвестный инсайдер опубликовал в Сети фото нового Nissan Rouge. Данная модель в России более известная как X-Trail.
Поклонники Nissan с нетерпением ждут выхода нового внедорожника Rouge. Компания не спешит делать заявления, окутывая пеленой тайны дату релиза SUV. Однако неизвестный инсайдер "слил" в Сеть официальные рендеры нового Nissan Rouge, на которых можно оценить внешний вид и начинку автомобиля. Первое, что бросается в глаза — увеличенная радиаторная решетка. Также изменена передняя оптика, которая предает автомобилю агрессивности. Приятно удивляет панорамная крыша, но она, скорее всего, будет только в топовой комплектации. На пятой двери дизайнеры установили небольшое антикрыло. В общем Nissan Rouge выгладит больше и уверенней, чем предшественник.
Небольшие изменения произошли и в салоне транспортного средства. Интерьер отлично подчеркивает кожа черного и коричневого цвета. Панель приборов полностью электронная, а главный экран больше, чем у старой модели. Пока нет информации о силовом агрегате Nissan Rouge. Сегодня модель укомплектована несколькими моторами: от 1,6-литрового турбодизеля до 2,5-литрового атмосферника на 171 «лошадку». В данный момент дата официального релиза неизвестна, но на рынок Nissan Rouge поступит уже осенью, поэтому анонса стоит ожидать летом. В России Nissan Rouge выйдет под уже привычным названием X-Trail.
Поклонники Nissan с нетерпением ждут выхода нового внедорожника Rouge. Компания не спешит делать заявления, окутывая пеленой тайны дату релиза SUV. Однако неизвестный инсайдер "слил" в Сеть официальные рендеры нового Nissan Rouge, на которых можно оценить внешний вид и начинку автомобиля. Первое, что бросается в глаза — увеличенная радиаторная решетка. Также изменена передняя оптика, которая предает автомобилю агрессивности. Приятно удивляет панорамная крыша, но она, скорее всего, будет только в топовой комплектации. На пятой двери дизайнеры установили небольшое антикрыло. В общем Nissan Rouge выгладит больше и уверенней, чем предшественник.
Небольшие изменения произошли и в салоне транспортного средства. Интерьер отлично подчеркивает кожа черного и коричневого цвета. Панель приборов полностью электронная, а главный экран больше, чем у старой модели. Пока нет информации о силовом агрегате Nissan Rouge. Сегодня модель укомплектована несколькими моторами: от 1,6-литрового турбодизеля до 2,5-литрового атмосферника на 171 «лошадку». В данный момент дата официального релиза неизвестна, но на рынок Nissan Rouge поступит уже осенью, поэтому анонса стоит ожидать летом. В России Nissan Rouge выйдет под уже привычным названием X-Trail.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 07:50