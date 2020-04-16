Канадские ученые назвали собак возможным переносчиком коронавируса





С момента обнаружения COVID-19 в Китае ученые работают над тем, чтобы определить источник заражения. Согласно новой версии, посредником между летучей мышью и человеком могли выступать бродячие собаки. Биолог Сюхуа Ся занимался изучением молекулярных сигнатур вирусов на примере различных животных, способных выступать в качестве переносчиков. При вторжении инфекции в организм, геном живого существа часто приобретает следы от борьбы. Вирусы в состоянии пойти на ответный удар по иммунной системе, чтобы сломить оборону. Соответствующую последовательность можно наблюдать в организме летучей мыши, поэтому ее признали вероятным первоисточником заражения.В случае собак, коронавирус сосредоточен в их пищеварительной системе, оставаясь в кишечнике. Это дает ученым основания полагать, что бездомные псы представляют опасность в условиях пандемии.