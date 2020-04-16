Ученые: У женщин и мужчин должны быть разные диеты
Ученые, которые работают в Гарвардской школе общественного здравоохранения, рассказали, что у женщин и мужчин должны быть принципиально разные диеты. Дело в том, что продукты, которые полезны для прекрасного пола, могут быть опасными для сильной половины человечества, и наоборот.
Исследование показало, что у мужчин мышечная масса примерно на 35% больше, чем у женщин. Поэтому для поддержания здоровья и стройности им нужны другие продукты. Например, быстрые углеводы диетологи считают полезными для мужчин, а женщинам их следует не включать в свой рацион. Представители сильного пола прекрасно обойдутся без таких продуктов как сыр, брокколи, орехи и молоко. Женщинам необходимо отказаться от пасты, спагетти и жирной пищи.
Интересный факт ученые выяснили по поводу употребления спиртных напитков. Мужской организм вырабатывает намного больше ферментов, которые расщепляют спирт, поэтому пьянеет сильная половина человечества медленнее.
Что касается основных приемов пищи, то мужчины могут с легкостью обойтись без завтрака. Женщинам нельзя утром пропускать трапезу, так как эксперты это связывают с особенностью работы их кишечника.
Исследование показало, что у мужчин мышечная масса примерно на 35% больше, чем у женщин. Поэтому для поддержания здоровья и стройности им нужны другие продукты. Например, быстрые углеводы диетологи считают полезными для мужчин, а женщинам их следует не включать в свой рацион. Представители сильного пола прекрасно обойдутся без таких продуктов как сыр, брокколи, орехи и молоко. Женщинам необходимо отказаться от пасты, спагетти и жирной пищи.
Интересный факт ученые выяснили по поводу употребления спиртных напитков. Мужской организм вырабатывает намного больше ферментов, которые расщепляют спирт, поэтому пьянеет сильная половина человечества медленнее.
Что касается основных приемов пищи, то мужчины могут с легкостью обойтись без завтрака. Женщинам нельзя утром пропускать трапезу, так как эксперты это связывают с особенностью работы их кишечника.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:00