АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как покрасить яйца на Пасху: Креативные решения для праздничного…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

Ученые: У женщин и мужчин должны быть разные диеты

Ученые, которые работают в Гарвардской школе общественного здравоохранения, рассказали, что у женщин и мужчин должны быть принципиально разные диеты. Дело в том, что продукты, которые полезны для прекрасного пола, могут быть опасными для сильной половины человечества, и наоборот.

Ученые: У женщин и мужчин должны быть разные диеты


Исследование показало, что у мужчин мышечная масса примерно на 35% больше, чем у женщин. Поэтому для поддержания здоровья и стройности им нужны другие продукты. Например, быстрые углеводы диетологи считают полезными для мужчин, а женщинам их следует не включать в свой рацион. Представители сильного пола прекрасно обойдутся без таких продуктов как сыр, брокколи, орехи и молоко. Женщинам необходимо отказаться от пасты, спагетти и жирной пищи.

Интересный факт ученые выяснили по поводу употребления спиртных напитков. Мужской организм вырабатывает намного больше ферментов, которые расщепляют спирт, поэтому пьянеет сильная половина человечества медленнее.

Что касается основных приемов пищи, то мужчины могут с легкостью обойтись без завтрака. Женщинам нельзя утром пропускать трапезу, так как эксперты это связывают с особенностью работы их кишечника.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зарубежные врачи обнаружили новый симптом COVID-19 на ногах…
«Вы — великая!»: Диана Гурцкая тепло поздравила Аллу Пугачеву с…
Канадские ученые назвали собак возможным переносчиком…
Надежду Бабкину перевезли из Коммунарки в «звездную»…
« Я, согнувшись рогаликом, залезла в скафандр»: Кудрявцева рассказала, как собиралась полететь в…
Ученые из Бразилии доказали способность пауков “мыслить” благодаря…
Ученые: У женщин и мужчин должны быть разные…
На улицах Нью-Йорка жители стали замечать полчища…
Ученые нашли доказательства, что раньше Земля была…
«Нужно знать себе цену»: Елизавета Пескова назвала главные качества современной…
Долгие космические полеты могут изменить объем мозга космонавтов и деформировать…
На Аляске обнаружены пирамиды старше…
Чистый четверг: Как правильно очиститься и провести этот…
Андрей Данилко в честь 71-летия Аллы Пугачевой показал пикантный снимок…
Ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони планирует написать книгу во время…
Гоген Солнцев поиздевался над Пугачевой в день рождения, показав ее двойника без…
Яна Рудковская стала жертвой насмешек из-за некачественной ретуши…
Писательница Гузель Яхина отреагировала на критику зрителей сериала «Зулейха открывает…
«Я не верю в пандемию!»: Победительница шоу «Холостяк» Александра Шульгина сделала скандальное…
Звезда шоу «Голос» Эльмира Калимуллина стала жертвой…
«Я крайне рад, что вы переживаете»: Сергей Шнуров назвал шуткой заявление о заражении…
Сестра Ольги Бузовой о занятости на карантине: «Словно целыми днями вагоны…
Многодетную жительницу Чечни заставили покаяться за просьбу о помощи в адрес…
«Отмыла его, очистила, переодела – разорилась»: Дана Борисова рассказала правду об экс-муже Андрее…
Журналисты предложили Меган Маркл предать королевскую семью за $2,5…
«У нее был ярко выраженный синдром Марии-Терезы»: Жена Газманова рассказала об отношениях с…
Путин предложил правительству выдавать МСБ деньги на…
Сиара оригинально рассекретила пол своего будущего…
Просмотреть все новости