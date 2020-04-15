Стали известны три причины, из-за которых кондиционер в авто не работает после зимы





Специалисты говорят, что частой причиной поломки кондиционера становится утечка хладагента. Дело в том, что в холодный период года алюминиевые трубки страдают от коррозии под воздействием ОЖ, что приводит к появлению дыр и выходу газа. Поэтому рекомендуется регулярно проверять давление и герметичность системы кондиционирования. В ином случае проблема может быть в загрязнении конденсатора, чьи соты забываются пылью и мешают полноценной работе.Подобная ситуация вполне возможна и с салонным фильтром, который способствует появлению теплого воздуха из дефлекторов. Избежать этого можно с помощью периодической замены накладки, теряющей эффективность после контакта с дорожной грязью. О проблемах в этой части системы климат-контроля свидетельствует слабый поток воздуха из дефлекторов при высоких оборотах вентилятора, а также появление конденсата на лобовом стекле.