Facebook выпустил мессенджер для связи с близкими людьми через Apple Watch

«Для начала общения достаточно просто отсканировать код на странице собеседника. После этого начнется звонок, а когда пользователь подтвердит соединение, можно будет перейти к разговору. На смартфоне в это время может быть запущен чат для обмена фотографиями или любой информацией», - говорится в описании приложения в App Store.





Сервис получил название Keep in Touch. Он работает при помощи Facebook Messenger и QR-кодов. Последние позволяют избежать рекламных звонков и рассылки спама. Представители Facebook отмечают, что во время самоизоляции вопрос возможности общения с родственниками является очень важным. Приложение для видеосвязи уже появилось в App Store.Facebook Messenger также обновился для пользователей Apple Watch. Теперь утилита поддерживает голосовой ввод сообщений и использование галереи смартфона, спаренного с часами. При необходимости Keep in Touch можно использовать для конференций, но количество пользователей в них ограничено до 4 человек.