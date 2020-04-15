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Facebook выпустил мессенджер для связи с близкими людьми через Apple Watch

Facebook представил приложение для видеосвязи с близкими для владельцев Apple Watch. Утилита является аналогом FaceTime, но имеет более удобный интерфейс, совмещенный с социальной сетью.

Сервис получил название Keep in Touch. Он работает при помощи Facebook Messenger и QR-кодов. Последние позволяют избежать рекламных звонков и рассылки спама. Представители Facebook отмечают, что во время самоизоляции вопрос возможности общения с родственниками является очень важным. Приложение для видеосвязи уже появилось в App Store.
«Для начала общения достаточно просто отсканировать код на странице собеседника. После этого начнется звонок, а когда пользователь подтвердит соединение, можно будет перейти к разговору. На смартфоне в это время может быть запущен чат для обмена фотографиями или любой информацией», - говорится в описании приложения в App Store.

Facebook Messenger также обновился для пользователей Apple Watch. Теперь утилита поддерживает голосовой ввод сообщений и использование галереи смартфона, спаренного с часами. При необходимости Keep in Touch можно использовать для конференций, но количество пользователей в них ограничено до 4 человек.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:36

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