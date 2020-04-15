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Ученые обнаружили ген, который отвечает за регенерацию сердца

Группа ученых занималась исследование экспрессии генов, которые отвечают за развитие раковых клеток. В процессе проведения эксперимента специалисты из Австралии, Великобритании и Италии обнаружили ген Myc, которые отвечает за регенерацию сердца.

Ученые обнаружили ген, который отвечает за регенерацию сердца


Результаты исследования ученые обнародовали в издании Nature Communications. По словам Кэтрин Уилсон, возглавлявшей группу международных специалистов, процессы регенерации запускались тогда, когда ген Мус становился в сердце лабораторных грызунов функциональным и сверхактивным. Это удивительное открытие, так как исследователям ранее не удавалось заставить клетки главного органа размножаться.

Ген Myc ответственен за бесконтрольное размножение раковых клеток, поэтому ученые уделяют ему особое внимание. Во многих экспериментах его отключали или брали под контроль, но в новом исследовании сделали гиперактивным. В результате в легких и печени мышей процесс проходил с огромной скоростью. Поэтому специалисты попробовали повторить этот успех на клетках сердца. Оказалось, что активность этого гена в сердечной мышце зависит от белка Cyclin T1, вырабатываемого геном Ccnt1. Когда эти факты были взяты во внимание, клетки начали реплицироваться. Это процесс довольно обширный, поэтому увеличения количества клеток было достаточно заметно.

В научном мире считалось, что после повреждения сердце не способно самостоятельно восстановиться. Поэтому открытие ученых является настоящим прорывом.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:00

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