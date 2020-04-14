Промоутер Сергей Лавров: "Особняк Филиппа Киркорова в США подешевел на 1,8 миллиона долларов"
Известный промоутер Сергей Лавров сообщил, что американская недвижимость звезд отечественного шоу-бизнеса значительно упала в цене из-за пандемии коронавируса. Согласно его подсчетам, особняк Филиппа Киркорова подешевел на 1,8 миллиона долларов.
По словам промоутера, содержание заграничных частных домов и участков обходиться российским артистам в немалые суммы. Особенно это стало ощутимо во время карантина, так как несмотря на всемирные финансовые трудности, владельцы обязаны выплачивать ежегодный налог 2 % от рыночной стоимости недвижимости. Сергей Лавров отметил, что в прошлом году вилла Филиппа Киркорова составляла по оценкам риелторов около 4,6 миллионов долларов, а сейчас – 2,8 миллионов.
Кроме того, трехкомнатные апартаменты популярной певицы Кристины Орбакайте в США также упали в цене практически в половину. Аналогичная картина сложилась с недвижимостью в Майами и на всем побережье Атлантического океана.
В то же время отец покойной исполнительницы Жанны Фриске рассказал, что его знакомые риелторы в Америке остались без работы. По его словам, рынок продаж обвалился и в ближайшее время ситуация не станет лучше.
По словам промоутера, содержание заграничных частных домов и участков обходиться российским артистам в немалые суммы. Особенно это стало ощутимо во время карантина, так как несмотря на всемирные финансовые трудности, владельцы обязаны выплачивать ежегодный налог 2 % от рыночной стоимости недвижимости. Сергей Лавров отметил, что в прошлом году вилла Филиппа Киркорова составляла по оценкам риелторов около 4,6 миллионов долларов, а сейчас – 2,8 миллионов.
Кроме того, трехкомнатные апартаменты популярной певицы Кристины Орбакайте в США также упали в цене практически в половину. Аналогичная картина сложилась с недвижимостью в Майами и на всем побережье Атлантического океана.
В то же время отец покойной исполнительницы Жанны Фриске рассказал, что его знакомые риелторы в Америке остались без работы. По его словам, рынок продаж обвалился и в ближайшее время ситуация не станет лучше.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:30