Экспертов из Великобритании впечатлили характеристики российской СВЛК «Сумрак»





В новой публикации в британском издании Daily Mail перечислены боевые показатели СВЛК-14С «Сумрак» российского производства. Специалисты назвали винтовку «одним из самых смертоносных орудий за 30 тысяч фунтов стерлингов, которое способно поражать цели на расстоянии до 2 миль». В частности, отмечается преимущество в плане дальности стрельбы этого продукта по сравнению с аналогом в виде L115A3, который состоит на вооружении ВС Великобритании. Винтовка ведет эффективный огонь на расстоянии до 1,5 тысяч метров.Известно, что для СВЛК-14С «Сумрак» используется специальный боеприпас типа 408 Chey Tac (10,3×77 мм), который рассчитан на большие дистанции. Скорость полета одной пули может достигать до 900 м/с, что не только нивелирует пользу любых бронежилетов, но и способно пробить железнодорожную рельсу толщиной в 3 см. Как говорит представитель компании-разработчика Юрий Синичкин, «СВЛК-14С рассчитан на ценителей высокоточного оружия и профессиональных снайперов».