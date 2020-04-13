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Экспертов из Великобритании впечатлили характеристики российской СВЛК «Сумрак»

СВЛК-14С «Сумрак» считается одной из самых дальнобойных снайперских винтовок в мире. Экспертов из Великобритании впечатлили характеристики российского оружия.
Экспертов из Великобритании впечатлили характеристики российской СВЛК «Сумрак»

В новой публикации в британском издании Daily Mail перечислены боевые показатели СВЛК-14С «Сумрак» российского производства. Специалисты назвали винтовку «одним из самых смертоносных орудий за 30 тысяч фунтов стерлингов, которое способно поражать цели на расстоянии до 2 миль». В частности, отмечается преимущество в плане дальности стрельбы этого продукта по сравнению с аналогом в виде L115A3, который состоит на вооружении ВС Великобритании. Винтовка ведет эффективный огонь на расстоянии до 1,5 тысяч метров.

Известно, что для СВЛК-14С «Сумрак» используется специальный боеприпас типа 408 Chey Tac (10,3×77 мм), который рассчитан на большие дистанции. Скорость полета одной пули может достигать до 900 м/с, что не только нивелирует пользу любых бронежилетов, но и способно пробить железнодорожную рельсу толщиной в 3 см. Как говорит представитель компании-разработчика Юрий Синичкин, «СВЛК-14С рассчитан на ценителей высокоточного оружия и профессиональных снайперов».

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:50

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