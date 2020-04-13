Илона Броневицкая ради полной самоизоляции закупила 21 тонну гречки и 30 кг чеснока

«Курьеры, аптеки, продовольственные магазины, экстренные службы, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, продолжают работать. Все остальные россияне находятся в «вынужденных отпусках». У меня есть некий объект, в котором трудятся 15 человек. Я не выпускаю их на улицу, чтобы не допустить заражения, поэтому накупила 30 кг чеснока и 21 тонну гречки», - рассказала Броневицкая.





Внук Эдиты Пьехи Стас целый день сидит в квартире. Его бабушка не выходит из дома, но рядом с ней всегда есть помощники. В случае необходимости артистка отправляет к матери водителя, который оставляет продукты за дверью. Местность там живописная – животные, природа, лес.