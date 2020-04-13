Расписание поезда «Ростов – Москва» изменено из-за распространения COVID-19

«По причине снижения спроса на путешествия из-за пандемии COVID-19 и смены динамики развития ситуации, которая сложилась в стране, расписание курсирования поездов меняется на внутригосударственных маршрутах», − сообщают в РЖД.





Согласно новому расписанию поезда «Ростов – Москва», из Ростова-на-Дону в Москву он будет ходить лишь по четным числам, а из столицы - по нечетным. Такое решение было принято по причине низкого пассажиропотока, который вызван распространением коронавируса. Пассажиры, купившие билет заблаговременно, могут выбрать путешествие другим поездом или запросить возврат денег в полном объеме.Также было принято решение изменить расписание еще 31 состава, в частности, это коснулось и следующих через донскую столицу. К примеру, поезда «Москва – Адлер» и «Нижний Новгород – Адлер» теперь имеют другой график курсирования.