Звезда «Неизбранных дорог» Эль Фаннинг о профессии: "Вся моя жизнь – кино, а если задумаюсь покинуть съемки, то вернусь снова в качестве режиссёра"





22-летняя Эль Фаннинг ежегодно снимается в трёх-четырёх картинах, этот плотный график актриса называет естественным. В кино играет с 3 лет, вся жизнь знаменитости зафиксирована на плёнке. Дебютный фильм «Я, Сэм», где она сыграла персонажа своей сестры Дакоты Фаннинг в раннем детстве, но постепенно затмила родственницу, в её кинокопилке более 50 ролей. «Фильмы — как альбомы со старыми фото», - говорит звезда. В «Неизбранных дорогах» её героиня - дочь «безумного» писателя, этот фильм россияне увидят в конце апреля. Фаннинг рассказывает, как обсуждала с коллегой по площадке Хавьером Бардемом, как играть роли. Актрисе запомнилась сцена, когда она отдает отцу свои штаны, и, к её удивлению, он в них помещается, магия кино, смеётся звезда Голливуда.Актриса никогда не представляла для себя в другой профессии, вся её жизнь – кино, и если задумается покинуть съёмочную площадку, то вернётся туда снова в качестве режиссёра, уже сейчас она запустила два продюсерских проекта. Эль Фаннинг считает себя дисциплинированным человеком и в этом заслуга родителей-спортсменов: её мама — теннисистка, отец — бейсболист. Знаменитость считает, что добилась определенного успеха в голливудском кинематографе именно благодаря спортивному складу характера, «перед каждой важной сценой я чувствую себя, как боксер перед матчем».Звезда из всех социальных сетей пользуется только Instagram, мотивируя это тем, что общается таким образом с многочисленными друзьями. Фаннинг негативно относится к «троллям», которые пишут «гнусные вещи», разрушая при этом жизни людей. Она советует интернет-пользователям быть добрее друг к другу.Актриса рассказала о своём участии в Каннском фестивале в качестве члена жюри, для неё эта новость стала неожиданной, было приятно сидеть за одним столом с мэтрами киноиндустрии Йоргосом Лантимосом и Алехандро Гонсалесом Иньярриту. Также знаменитость любит, как и любая девушка, часто менять наряды, креативить и самовыражаться в новом образе на красной дорожке.