АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: Знаменитости, которым карантин помешал развестись или сыграть…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Звезда «Неизбранных дорог» Эль Фаннинг о профессии: "Вся моя жизнь – кино, а если задумаюсь покинуть съемки, то вернусь снова в качестве режиссёра"

Молодая голливудская актриса Эль Фаннинг в последнее время стала популярной. Звезда «Неизбранных дорог» рассказала в интервью о фильмах, в которых снималась, активности в социальных сетях, особенностях профессии и планах на будущее.
Звезда «Неизбранных дорог» Эль Фаннинг о профессии: "Вся моя жизнь – кино, а если задумаюсь покинуть съемки, то вернусь снова в качестве режиссёра"

22-летняя Эль Фаннинг ежегодно снимается в трёх-четырёх картинах, этот плотный график актриса называет естественным. В кино играет с 3 лет, вся жизнь знаменитости зафиксирована на плёнке. Дебютный фильм «Я, Сэм», где она сыграла персонажа своей сестры Дакоты Фаннинг в раннем детстве, но постепенно затмила родственницу, в её кинокопилке более 50 ролей. «Фильмы — как альбомы со старыми фото», - говорит звезда. В «Неизбранных дорогах» её героиня - дочь «безумного» писателя, этот фильм россияне увидят в конце апреля. Фаннинг рассказывает, как обсуждала с коллегой по площадке Хавьером Бардемом, как играть роли. Актрисе запомнилась сцена, когда она отдает отцу свои штаны, и, к её удивлению, он в них помещается, магия кино, смеётся звезда Голливуда.

Актриса никогда не представляла для себя в другой профессии, вся её жизнь – кино, и если задумается покинуть съёмочную площадку, то вернётся туда снова в качестве режиссёра, уже сейчас она запустила два продюсерских проекта. Эль Фаннинг считает себя дисциплинированным человеком и в этом заслуга родителей-спортсменов: её мама — теннисистка, отец — бейсболист. Знаменитость считает, что добилась определенного успеха в голливудском кинематографе именно благодаря спортивному складу характера, «перед каждой важной сценой я чувствую себя, как боксер перед матчем».

Звезда из всех социальных сетей пользуется только Instagram, мотивируя это тем, что общается таким образом с многочисленными друзьями. Фаннинг негативно относится к «троллям», которые пишут «гнусные вещи», разрушая при этом жизни людей. Она советует интернет-пользователям быть добрее друг к другу.

Актриса рассказала о своём участии в Каннском фестивале в качестве члена жюри, для неё эта новость стала неожиданной, было приятно сидеть за одним столом с мэтрами киноиндустрии Йоргосом Лантимосом и Алехандро Гонсалесом Иньярриту. Также знаменитость любит, как и любая девушка, часто менять наряды, креативить и самовыражаться в новом образе на красной дорожке.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / Важно
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 18:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Половина пум в Йеллоустонском национальном заповеднике заражена…
Балерина Анастасия Волочкова назвала секретом сохранения фигуры во время самоизоляции посещение…
Активисты в Нидерландах поджигают вышки связи 5G, поскольку считают их опасными для…
Муж экс-супруги Григорьева-Апполонова Андрей Зубко впервые показал лицо трехмесячного…
National Interest: НАТО боится российского комплекса…
"Это выше его достоинства": Андрей Разин прокомментировал заявление Муцениеце о её избиении экс-супругом…
Эксперты ВЭБ оценили влияние коронавируса на экономику и доходы граждан…
Патриарх Кирилл призвал церкви помогать страдающим от…
Звезда «Неизбранных дорог» Эль Фаннинг о профессии: "Вся моя жизнь – кино, а если задумаюсь покинуть съемки, то вернусь снова в качестве…
Эксклюзивный Porsche 911 Speedster продадут на аукционе ради борьбы с…
Куйвашев рассказал, как жители Свердловской области могут получить инсулин на…
Юлия Михалкова на карантине вспоминает отдых в Хакасии, публикуя снимки в…
Samsung Cloud больше не синхронизирует данные…
Названы любимые автомобили актера Александра…
Гоген Солнцев отмечает годовщину свадьбы с Екатериной Терешкович за просмотром фильмов о…
Ученые опровергли возможность заражения коронавирусом от…
Эксперт протестировал пуленепробиваемое одеяло под «свинцовым…
Ясновидящая Галина Янко рассказала о грядущем венчании и беременности Кристины…
В Сети появилась информация о ценах процессора Intel Comet…
Агент Агаты Муцениеце Мариам Андреевская о состоянии актрисы: "Морально восстанавливается после случившегося и находится…
Honor 30 Pro+ с чипом Kirin 990 засветился в базе…
Андрей Аршавин отдыхал в бане с новой…
Ученые разработали прибор для электромагнитной терапии аденомы…
Катя Лель высказалась о факторах, которые ослабляют…
Исследователи выяснили, как коронавирус распространяется в маленьких…
Степан Меньщиков заставляет Евгению Шалаеву работать и содержать…
Голикова оценила возможность снятия ограничительных мер перед Днем…
Принц Гарри после отказа от королевских обязанностей не использует свою фамилию в официальных…
Просмотреть все новости