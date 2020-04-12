Исследователи выяснили, как коронавирус распространяется в маленьких городах





На данный момент в мире почти нет государств, которые не пострадали от пандемии коронавируса. Исключением не стала и Германия, где особенно показателен пример небольшой общины Гангельт, где число инфицированных является рекордным для всей страны. Причин тому есть несколько: в начале вспышки местные власти проигнорировали советы эпидемиологов и провели февральский карнавал, который посетили множество туристов.Помимо того, что из-за мероприятия COVID-19 начали массово диагностировать у жителей городка, приезжие люди разнесли патоген в разные уголки ФРН. Для небольших населенных пунктов вроде Гангельта даже 15% инфицированных считается критическим показателем, с которым не способны справиться местные больницы из-за нехватки койкомест, ресурсов, врачей, ИВЛ и лекарств. Ученые из Йельского университета выяснили с помощью компьютерной модели, что для замедления эпидемии заболевших в городе должно быть не менее 50%.