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Исследователи выяснили, как коронавирус распространяется в маленьких городах

Главными факторами в быстром распространении коронавируса являются несоблюдение дистанции и гигиены. Исследователи из Йельского университета решили продемонстрировать, как люди заражаются COVID-19 в маленьких городах на примере немецкого Гангельта.

На данный момент в мире почти нет государств, которые не пострадали от пандемии коронавируса. Исключением не стала и Германия, где особенно показателен пример небольшой общины Гангельт, где число инфицированных является рекордным для всей страны. Причин тому есть несколько: в начале вспышки местные власти проигнорировали советы эпидемиологов и провели февральский карнавал, который посетили множество туристов.

Помимо того, что из-за мероприятия COVID-19 начали массово диагностировать у жителей городка, приезжие люди разнесли патоген в разные уголки ФРН. Для небольших населенных пунктов вроде Гангельта даже 15% инфицированных считается критическим показателем, с которым не способны справиться местные больницы из-за нехватки койкомест, ресурсов, врачей, ИВЛ и лекарств. Ученые из Йельского университета выяснили с помощью компьютерной модели, что для замедления эпидемии заболевших в городе должно быть не менее 50%.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:37

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