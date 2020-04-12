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Вирусолог спрогнозировал новую волну эпидемии коронавируса

Кирилл Шаршов, являющийся заведующим лаборатории экологии вирусов НИЦ, рассказал, что осенью может начаться вторая вспышка коронавируса. По словам специалиста, к лету ситуация с пандемией стабилизируется, но уже в сентябре можно ожидать очередную волну заражения.
Вирусолог спрогнозировал новую волну эпидемии коронавируса

«Бытует мнение, что новый коронавирус был создан искусственно. Подобные предположения публиковались еще во времена MERS-CoV, но они не имели никаких фактических подтверждений. То же самое касается и SARS-CoV. Некоторые вирусы способны преодолевать межвидовой барьер. Не исключено, что новый коронавирус также передался от животных. Даже без воздействия внешних факторов его геном постоянно мутирует. Также он восприимчив к перепаду температур. Летом ситуация с пандемией станет более стабильной. Не исключено, что эпидемия даже пойдет на спад. Первые холода осенью могут принести вторую волну заболеваемости», - рассказал Шаршов.

Специалист отметил, что главной проблемой при появлении нового коронавируса является отсутствие информации о нем. Из-за этого ученые не могут быстро создать вакцину, останавливающую его распространение. Сейчас многие университеты и даже частные компании занимаются разработкой препарата для лечения COVID-19, но до населения он дойдет только спустя несколько месяцев в силу необходимости тщательно проверить его воздействие на организм.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:00

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