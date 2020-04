Инсайдеры: В альфа-версии World of Warcraft: Shadowlands есть поддержка рейтрейсинга и VRS

Ограниченное число геймеров по всему миру недавно получили возможность поучаствовать в альфа-тестах восьмого расширения онлайн-игры World of Warcraft под названием Shadowlands. Один из пользователей недавно опубликовал скриншот с испытанием команд, в которых были упомянуты поддержка трассировки лучей и затемнение с переменной частотой. Многие игроки отмечали, что хотя движок может поддерживать подобные функции, это не подтверждает их появление в финальной версии WoW.Известно, что официальный релиз World of Warcraft: Shadowlands намечен на конец 2020 года, а значит у Blizzard Entertainment есть много времени для внедрения новых технологий. Рейтрейсинг позволяет генерировать более реалистичные тени в мире игры, а VRS автоматически затемняет области, в которые не смотрит персонаж пользователя. Последнее, в свою очередь, позволяет сохранить драгоценные fps. Подобные функции использовались при создании таких популярных игр, как Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein II: The New Colossus.