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Инсайдеры: В альфа-версии World of Warcraft: Shadowlands есть поддержка рейтрейсинга и VRS

Выход трейлера и альфа-версии World of Warcraft: Shadowlands стал приятной неожиданностью для многих преданных игроков. Теперь инсайдеры выяснили, что в новом дополнении к культовой MMORPG-игре есть поддержка рейтрейсинга и VRS.

Ограниченное число геймеров по всему миру недавно получили возможность поучаствовать в альфа-тестах восьмого расширения онлайн-игры World of Warcraft под названием Shadowlands. Один из пользователей недавно опубликовал скриншот с испытанием команд, в которых были упомянуты поддержка трассировки лучей и затемнение с переменной частотой. Многие игроки отмечали, что хотя движок может поддерживать подобные функции, это не подтверждает их появление в финальной версии WoW.

Известно, что официальный релиз World of Warcraft: Shadowlands намечен на конец 2020 года, а значит у Blizzard Entertainment есть много времени для внедрения новых технологий. Рейтрейсинг позволяет генерировать более реалистичные тени в мире игры, а VRS автоматически затемняет области, в которые не смотрит персонаж пользователя. Последнее, в свою очередь, позволяет сохранить драгоценные fps. Подобные функции использовались при создании таких популярных игр, как Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein II: The New Colossus.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:21

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