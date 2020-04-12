На проект «Дом-2» придет экс-супруга Ильи Яббарова Кристина





Илья Яббаров был официально женат на девушке по имени Кристина, которая родила ему дочь Владиславу. Вскоре пара развелась. После того, как Ильи Яббаров стал участником «Дом-2», его бывшая супруга не раз говорила о том, что он не платит алименты дочери и даже не приходит с ней повидаться, поскольку считает ее не родной. Недавно на шоу «Бородина против Бузовой» Влад Кадони пошутил, что в студию сейчас войдет экс-супруга Ильи Яббарова Кристина. Но девушка так и не появилась.Позже ведущий «Дом-2» объявил, что бывшая жена Ильи Яббарова действительно придет на ралити-шоу вместе с дочерью Владиславой. Девушка хочет предоставить участнику «Дом-2» результаты ДНК-теста и доказать, что именно он является отцом ее ребенка. Теперь Илья Яббаров "не находит себе места" и очень нервничает из-за предстоящей встречи.