На проект «Дом-2» придет экс-супруга Ильи Яббарова Кристина
Недавно на шоу «Бородина против Бузовой» Влад Кадони пошутил, что сейчас в студии появится экс-супруга Ильи Яббарова Кристина. Но как оказалась позже, ведущий «Дом-2» действительно пригласил девушку на проект.
Илья Яббаров был официально женат на девушке по имени Кристина, которая родила ему дочь Владиславу. Вскоре пара развелась. После того, как Ильи Яббаров стал участником «Дом-2», его бывшая супруга не раз говорила о том, что он не платит алименты дочери и даже не приходит с ней повидаться, поскольку считает ее не родной. Недавно на шоу «Бородина против Бузовой» Влад Кадони пошутил, что в студию сейчас войдет экс-супруга Ильи Яббарова Кристина. Но девушка так и не появилась.
Позже ведущий «Дом-2» объявил, что бывшая жена Ильи Яббарова действительно придет на ралити-шоу вместе с дочерью Владиславой. Девушка хочет предоставить участнику «Дом-2» результаты ДНК-теста и доказать, что именно он является отцом ее ребенка. Теперь Илья Яббаров "не находит себе места" и очень нервничает из-за предстоящей встречи.
Илья Яббаров был официально женат на девушке по имени Кристина, которая родила ему дочь Владиславу. Вскоре пара развелась. После того, как Ильи Яббаров стал участником «Дом-2», его бывшая супруга не раз говорила о том, что он не платит алименты дочери и даже не приходит с ней повидаться, поскольку считает ее не родной. Недавно на шоу «Бородина против Бузовой» Влад Кадони пошутил, что в студию сейчас войдет экс-супруга Ильи Яббарова Кристина. Но девушка так и не появилась.
Позже ведущий «Дом-2» объявил, что бывшая жена Ильи Яббарова действительно придет на ралити-шоу вместе с дочерью Владиславой. Девушка хочет предоставить участнику «Дом-2» результаты ДНК-теста и доказать, что именно он является отцом ее ребенка. Теперь Илья Яббаров "не находит себе места" и очень нервничает из-за предстоящей встречи.