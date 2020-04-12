Элджей опубликовал свое фото без линз





Ранее Алексей Узенюк никогда не появлялся на публике без линз белого цвета. Сперва он выходил на сцену исключительно в солнцезащитных очках. Позднее артист сменил их на имитацию полностью белых зрачков, сливающихся с белками. Фанаты даже начали строить предположения о том, что Элджей сделал татуаж, ввиду чего теперь имеет соответствующий цвет зрачков.Многие фанаты начали публиковать шуточные комментарии по поводу «слепоты» Элджея. Один из поклонников отметил, что из-за белых зрачков считал артиста «не человеком». Анастасия Ивлеева также оставила комментарий под фото, в котором назвала образ Элджей без линз непривычным даже для нее.Телеведущая в интервью для Юрия Дудя ранее рассказывала, что ее супруг снимает линзы дома, но запрещает себя фотографировать. По словам Ивлеевой, попадание его внешнего вида без сценического образа в прессу могло бы негативно отразиться на его стиле.