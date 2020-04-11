У Даны Борисовой из-за приступов кашля на видео в соцсети заподозрили коронавирус





Весь вечер Дана Борисова снимала сторис, в которых было видно, что она плохо себя чувствует. После этого знаменитость сообщала, что она вызвала карету «скорой помощи». Вскоре ведущая перестала выходить на связь, чем испугала многих людей. Ее коллега Андрей Малахов направил к ней домой помощников. Они простояли в подъезде час, так как никто не открывал дверь. Телефон Даны Борисовой разрывался от звонков знакомых и представителей российского шоу-бизнеса.Утром звезда вышла на связь и сообщила, что чувствует себя намного лучше. Врачи взяли у нее тест на наличие коронавируса, но результатов пока нет. Несмотря на эти обстоятельства, Дана Борисова продолжает выгуливать собаку и ходить в продуктовые магазины. Подписчики в Instagram уверены, что ведет себя ведущая очень беспечно, так как является потенциально заразной. Некоторые фолловеры высказали предположения, что знаменитость вновь принимает наркотические препараты, поэтому принимает решения в неадекватном состоянии.