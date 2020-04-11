Эксперт рассказала об этике при онлайн-заказах во время пандемии

«Многие люди сейчас заказывают в интернете не только духи, одежду, обувь или электронику. Приходится покупать с доставкой даже продукты питания. Злоупотреблять такими услугами не стоит, так как подобные действия подвергают опасности курьеров. Покупать одежду в нынешних реалиях вообще не обязательно, так как выходить на улицу не рекомендуется. Лучше пополнить сбережения и отказать себе в определенных удовольствиях. Важно соблюдать меры предосторожности при получении посылки. Распаковывать ее лучше в защитных перчатках и в маске на лице, обрабатывая товар антисептиками», - рассказала Велиз.





Специалист призвала свести контакты с курьерами к минимуму, так как они могут даже не знать, что являются переносчиками коронавируса. Не стоит забывать и о чаевых, поскольку доставщики продолжают работать даже во время карантина.Велиз отметила, что продукты питания лучше все же покупать в магазинах, но делать это за один раз и на длительный период времени. Частые прогулки в супермаркеты увеличивают риск заражения в несколько раз.