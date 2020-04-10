Матвиенко предложила разрешить сочетать стационарную и дистанционную работу после окончания карантина
Валентина Матвиенко выступила с инициативой сохранить возможность для россиян сочетать стационарную и дистанционную работу даже после окончания карантина в стране. Политик обратила внимание, что нововведение можно применить и к госслужбе.
Деятель указала, что на данный момент актуальным в РФ Трудовым кодексом не предусмотрена возможность удаленной работы для тех, кто находится на госслужбе. Одновременно с этим ряд отечественных предприятий перевели своих сотрудников в указанный формат работы, что обусловлено пандемией коронавируса. Политик считает, что такое положение нужно исправлять, позволив гражданам сочетать стационарную занятость и дистанционную.
В собственном блоге на сайте Совфеда Матвиенко подчеркнула, что в настоящее время под контролем властей остается как эпидемиологическая ситуация в стране, так и политическая.
Деятель указала, что на данный момент актуальным в РФ Трудовым кодексом не предусмотрена возможность удаленной работы для тех, кто находится на госслужбе. Одновременно с этим ряд отечественных предприятий перевели своих сотрудников в указанный формат работы, что обусловлено пандемией коронавируса. Политик считает, что такое положение нужно исправлять, позволив гражданам сочетать стационарную занятость и дистанционную.
В собственном блоге на сайте Совфеда Матвиенко подчеркнула, что в настоящее время под контролем властей остается как эпидемиологическая ситуация в стране, так и политическая.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:05