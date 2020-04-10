Сергей Собянин в ближайшее время намерен ввести в Москве систему цифровых пропусков





Еще в марте обсуждалась данная возможность, но 2 апреля Сергей Собянин сообщил о том, что меры было решено отложить. Причиной послужило добросовестное выполнение гражданами требований оставаться дома. К данной идее мэрия вернулась в связи с резким скачком численности заболевших коронавирусом. В частности, за сутки в столице обнаружилось более 1,1 тысяч новых заболевших, а скончались 12 человек.Не так давно председатель “Деловой России” Алексей Репик сообщал, что для выхода на работу у граждан будут QR-коды, в которых появятся данные о человеке и месте его работы. Тем, кто был переведен в удаленный режим, они позволят выходить за продуктами и в аптеку.