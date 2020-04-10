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Звезда фильма «Щит и меч» Наталья Величко теряет слух

Наталья Величко страдает от многих заболеваний. По словам помощницы звезды фильма «Щит и меч», она теряет слух и не понимает собеседника.

Знаменитость уже несколько десятилетий не видно на экранах. Также она не принимает участия в театральных спектаклях. Величко мучают проблемы со здоровьем, в числе которых плохое зрение, боль в суставах, а также сахарный диабет. Ко всему прочему недавно артистка начала терять слух. Как сказала ассистентка Натальи Яковлевны, она не отвечает на телефонные звонки, поскольку все равно ничего не слышит. Звезда фильма «Щит и меч» не переживает по поводу ушедшей популярности и не является человеком, который убегает от проблем, злоупотребляя алкоголем. Для актрисы сейчас важно ее здоровье. Однажды у нее выявили раннюю стадию рака желудка, после чего сделали своевременную операцию.

Величко живет со своим супругом Николаем, который занимается оплатой коммунальных услуг и покупкой продуктов. Половина пенсии артистки, составляющей 12 тысяч рублей, уходит на лекарства. Сама знаменитость не покидает квартиру и с трудом может передвигаться, постоянно чувствуя сонливость.

По словам Натальи Яковлевны, родственники из Симферополя хотят получить ее 3-комнатные апартаменты в столице России. «На физиономиях написано. Злые рожи», - заявила звезда, стоимость недвижимости которой составляет примерно 16 млн рублей.

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Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:05

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