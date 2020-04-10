Эксперты назвали 5 распространённых заблуждений относительно опасности авто





При этом байка после долгого блуждания между воителями обросла подробностями, и некоторые автомобилисты верят, что человека может даже отбросить назад. В частности, теоретическим смертельным показателем силы тока для людей является десятая доля ампера, но батарея может генерировать 600-800 А. Это звучит несколько пугающе, однако опираться на аккумулятор можно без опаски, поскольку корпус надёжно изолирован. Показатели тока нужно вычислять на основании конкретного материала, через который протекает электричество. Сопротивление составляет порядка 3-20 кОм, что при 12 В напряжения обеспечивает очень малый ампераж, не способный причинить вред людям.Некоторые водители верят, что во время заправки бака нельзя прикасаться к смартфону, чтобы не спровоцировать поджог топлива. Якобы волны от радиосигнала вызовут возгорание паров бензина и последующий взрыв. Никакого научного обоснования для этого мифа попросту нет. Говоря о гипотетических вещах, скорее стоит опасаться самовозгорания батареи смартфона, что уже случалось по всему миру. К заправкам и авто потенциальная опасность не имеет отношения.Автомобильные жидкости очистки становятся объектами фобий некоторых водителей. По распространённому мнению, при мытье стёкол пары чистящего вещества могут оказаться ядовитыми и проникнуть в салон, спровоцировав ухудшение состояния людей. Избежать этого сторонники этого мифа надеются плотным закрытием боковых дверей и подъёмом стёкол до упора. При этом реальная опасность появляется лишь в тех случаях, когда человек попытается выпить техническую жидкость. Незначительная концентрация испарений не окажет существенного влияния.Часть автомобилистов опасаются взрыва аккумулятора при зарядке его на дому. Это аргументируется образованием гремучего газа – смеси водорода и кислорода по молярным пропорциям молекулы воды. При этом расчеты показывают, что даже в самом пессимистичном сценарии доля опасной смеси не сможет превысить 4% от суммарного объёма воздуха помещения. Подобной концентрации совершенно недостаточно для детонации. Для особо обеспокоенных этим мифом людей имеется рекомендация проветривать помещение.Многие компании, выпускающие бензин, выступают против использования пластиковых канистр. Последние могут пройти процесс электризации статикой и сгенерировать искру, что вызовет возгорание топлива с последующей детонацией. В реальности на многих АЗС пластиковые канистры присутствуют в больших количествах. Вдобавок, баки большого количества транспортных средств изготовлены вовсе не из металлического листа. В нормах ГОСТа указан запрет на заливку топливных продуктов нефтепереработки в ёмкости из стекла. При этом оптимальной считается тара из полимерного материала, на которой проштампована отметка маркера «для нефтепродуктов». Из пластиковых ёмкостей нельзя использовать те, которые созданы с ориентиром на пищепром. Любая тара для топлива должна отвечать своим требованиям параметров.