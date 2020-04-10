АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 81.09 USD 74.61
Курс валют на 10.04.2020

Производители рассказали о подготовке автомобиля к длительному простою

Компании-производители рассказали о мерах для подготовки автомобиля к продолжительному периоду простоя. На время самоизоляции транспортные средства россиян не используются, что в дальнейшем может вызвать разного рода негативные последствия.
Производители рассказали о подготовке автомобиля к длительному простою

Избежать этого можно путём тщательной подготовки к соответствующей ситуации. В первую очередь стоит позаботиться о состоянии аккумулятора. Имеется риск его плавной разрядки, ввиду чего водители обязаны заранее проконтролировать данный вопрос, зарядив аккумуляторную батарею до отправки авто на стоянку.

Перед тем, как оставить транспортное средство без движения на долгий срок, важно залить полный бак топлива. В ином случае за время простоя на внутренней поверхности накопится конденсат, который затем может оказаться в камерах внутреннего сгорания. Помимо этого, важно провести замену масла в двигателе. Сделать техническую операцию требуется перед отправкой транспорта на стоянку. Постепенно частицы нагара в старом масле будут оседать, формируя осадок на донной части силового агрегата. Замена расходного материала позволит избежать проблемы. Завершает список важных действий мойка перед простоем авто. Это снизит риск коррозии и формирования грязевых потёков. Электронные механизмы в автомобиле должны быть отключены, а сам транспорт размещен на стоянке с хорошим освещением.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Разин о карантине: «Алла Пугачева и другие звезды будут продавать вещи с аукционов, потому что жить им будет не на…
Врачи: Морская капуста препятствует заражению…
Прохор Шаляпин доставил на дом продукты ветерану войны в рамках благотворительной акции «Спасибо…
Сайт принца Гарри и Меган Маркл украли до его официального…
Энтузиасты обнаружили в Windows 10 секретный…
«Я не хочу рожать себе раба»: Певица Елка рассказала об отношении к семье и рождению…
Археологи обнаружили ранее неизвестную часть храма Рамзеса II в…
Производители рассказали о подготовке автомобиля к длительному…
Врачи рассказали, о каких заболеваниях говорит цвет зубного…
Компания "АвтоВАЗ" сообщила о времени обновления самой дорогой версии Lada…
«Хочется побыть врозь»: Финалистка шоу «Голос» Анастасия Спиридонова решила отдалиться от мужа ради их…
Издание NI назвало тактические ракетные комплексы визитной карточкой…
Оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал о риске смерти от…
Модель Nissan Kicks получила новый дизайн и полный…
Экс-участница проекта “Дом-2” Ксения Шаповал объявила о 10-дневной…
Рустам Солнцев: «Призраки в виде геев мерещатся Пригожину даже…
Сериал Констатина Богомолова "Безопасные связи" о любви в карантинный период выйдет в конце…
В Магнитогорске ветеранам к 75-летию Победы вручили просроченные…
В Беларуси могут организовать сборку кроссоверов DFM 580 для рынка…
Индейцам Амазонии грозит вымирание на фоне распространения…
«Что за дурь»: Евгений Плющенко подвергся критике из-за подаренной сыну…
Билл Гейтс предупредил, что пандемии могут повторяться каждые 20…
Агата Муцениеце вместе с дочерью питается лапшой быстрого…
Учёные создали 3D-изображения, показывающие механизм распознавания запахов…
Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко заставила Никиту Барышева нюхать ее…
В России остались три региона, где еще нет…
Новая версия Acura TLX Type S получит двигатель мощностью больше 300 лошадиных…
Тайка Вайтити оценил возможность появления Локи в фильме “Тор: Любовь и…
Просмотреть все новости