Производители рассказали о подготовке автомобиля к длительному простою





Избежать этого можно путём тщательной подготовки к соответствующей ситуации. В первую очередь стоит позаботиться о состоянии аккумулятора. Имеется риск его плавной разрядки, ввиду чего водители обязаны заранее проконтролировать данный вопрос, зарядив аккумуляторную батарею до отправки авто на стоянку.Перед тем, как оставить транспортное средство без движения на долгий срок, важно залить полный бак топлива. В ином случае за время простоя на внутренней поверхности накопится конденсат, который затем может оказаться в камерах внутреннего сгорания. Помимо этого, важно провести замену масла в двигателе. Сделать техническую операцию требуется перед отправкой транспорта на стоянку. Постепенно частицы нагара в старом масле будут оседать, формируя осадок на донной части силового агрегата. Замена расходного материала позволит избежать проблемы. Завершает список важных действий мойка перед простоем авто. Это снизит риск коррозии и формирования грязевых потёков. Электронные механизмы в автомобиле должны быть отключены, а сам транспорт размещен на стоянке с хорошим освещением.