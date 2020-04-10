АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 81.09 USD 74.61
Курс валют на 10.04.2020

Оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал о риске смерти от насморка

Оториноларинголог Владимир Зайцев предупредил о риске смерти от насморка. Кандидат медицинских наук считает, что эта вероятность крайне недооценена.

Отсутствие лечения синуситов или неправильно проведенная терапия часто приводит к осложнениям. Пострадать может головной мозг, например, от менингита, но врач напомнил и о других недугах. Не исключен в таких случаях абсцесс и арахноидит. Владимир Зайцев описал орбитальные осложнения, когда происходит воспаление слизистой оболочки носа, а затем оно переходит на пазуху, а также поражает глазное яблоко. В таком случае тоже возможны болезни головного мозга.

Владимир Зайцев настоятельно рекомендует получить рецепт у врача для лечения насморка. Чаще всего синусит появляется из-за искривления носовой пазухи. В таком случае инфекция может распространиться на уши и миндалины, а потом перейти на весь организм.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Разин о карантине: «Алла Пугачева и другие звезды будут продавать вещи с аукционов, потому что жить им будет не на…
Врачи: Морская капуста препятствует заражению…
Прохор Шаляпин доставил на дом продукты ветерану войны в рамках благотворительной акции «Спасибо…
Сайт принца Гарри и Меган Маркл украли до его официального…
Энтузиасты обнаружили в Windows 10 секретный…
«Я не хочу рожать себе раба»: Певица Елка рассказала об отношении к семье и рождению…
Археологи обнаружили ранее неизвестную часть храма Рамзеса II в…
Производители рассказали о подготовке автомобиля к длительному…
Врачи рассказали, о каких заболеваниях говорит цвет зубного…
Компания "АвтоВАЗ" сообщила о времени обновления самой дорогой версии Lada…
«Хочется побыть врозь»: Финалистка шоу «Голос» Анастасия Спиридонова решила отдалиться от мужа ради их…
Издание NI назвало тактические ракетные комплексы визитной карточкой…
Оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал о риске смерти от…
Модель Nissan Kicks получила новый дизайн и полный…
Экс-участница проекта “Дом-2” Ксения Шаповал объявила о 10-дневной…
Рустам Солнцев: «Призраки в виде геев мерещатся Пригожину даже…
Сериал Констатина Богомолова "Безопасные связи" о любви в карантинный период выйдет в конце…
В Магнитогорске ветеранам к 75-летию Победы вручили просроченные…
В Беларуси могут организовать сборку кроссоверов DFM 580 для рынка…
Индейцам Амазонии грозит вымирание на фоне распространения…
«Что за дурь»: Евгений Плющенко подвергся критике из-за подаренной сыну…
Билл Гейтс предупредил, что пандемии могут повторяться каждые 20…
Агата Муцениеце вместе с дочерью питается лапшой быстрого…
Учёные создали 3D-изображения, показывающие механизм распознавания запахов…
Звезда «Дом-2» Алеся Семеренко заставила Никиту Барышева нюхать ее…
В России остались три региона, где еще нет…
Новая версия Acura TLX Type S получит двигатель мощностью больше 300 лошадиных…
Тайка Вайтити оценил возможность появления Локи в фильме “Тор: Любовь и…
Просмотреть все новости