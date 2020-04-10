Оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал о риске смерти от насморка





Отсутствие лечения синуситов или неправильно проведенная терапия часто приводит к осложнениям. Пострадать может головной мозг, например, от менингита, но врач напомнил и о других недугах. Не исключен в таких случаях абсцесс и арахноидит. Владимир Зайцев описал орбитальные осложнения, когда происходит воспаление слизистой оболочки носа, а затем оно переходит на пазуху, а также поражает глазное яблоко. В таком случае тоже возможны болезни головного мозга.Владимир Зайцев настоятельно рекомендует получить рецепт у врача для лечения насморка. Чаще всего синусит появляется из-за искривления носовой пазухи. В таком случае инфекция может распространиться на уши и миндалины, а потом перейти на весь организм.