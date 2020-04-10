Тайка Вайтити оценил возможность появления Локи в фильме “Тор: Любовь и гром”





Вайтити ушел от прямого ответа на вопрос о том, предусмотрена ли роль для Тома Хиддлстона в его кинокартине. Режиссер заявил: “О, да… Я не могу сказать”. После этого он сразу стал объяснять, как именно распорядится сценарным пространством в случае фильмов Marvel. В частности, режиссер советуется с кинокомпанией по поводу того, можно ли “убивать” этого персонажа. Вайтити намекнул, что Локи может быть важен для “Войны Бесконечности”. Ожидается, что в фильме “Мстители: Финал” будет открыта альтернативная реальность, благодаря чему зрителям покажут еще одну версию этого бога.В исполнении Тома Хиддлстона этот персонаж погибает от руки Таноса. Однако перемещение в прошлое позволит зрителю увидеть игру актера в образе Локи в новом сериале, который будет выходить на сервисе Disney+.