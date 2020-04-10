Павел Прилучный выгнал из дома Агату Муциниеце вместе с детьми во время карантина





Как сказала в начале ролика знаменитость, она собирается поделиться с публикой печальной новостью., - заявила Агата Муцениеце и добавила, что вынуждена записывать сюжет со смартфона родительницы, поскольку ее телефон супруг выбросил на улицу. Также выяснилось, что Прилучный поднимал руку на жену и довел до слез их детей. Поведение артиста звездная мать назвала неадекватным, отметив, что остановить его не может. Кроме этого, избранник актрисы выгнал свою семью на улицу, несмотря на карантин.Во время записи сюжета Муцениеце несколько раз не могла сдержать эмоций, так как, видимо, все еще находилась в шоковом состоянии. Она объяснила поклонникам, зачем решила разместить в блоге видео. По словам представительницы шоу-бизнеса, ее единственным «оружием» является публичность. Она больше не хочет «прикрывать» мужа, который на протяжении последних 10-ти дней злоупотребляет алкоголем.В конце видеообращения Муцениеце попросила у фанатов поддержки. Также она выразила надежду на то, что сможет с детьми пережить будущую ночь.