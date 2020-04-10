Компания Qoros показала свой новый паркетник





Оба авто оказались невостребованными в КНР и Европе, после чего марка была продана Baoneng Group. Специалисты холдинга начали тестировать новый продукт. В интернете распространили фото транспортного средства в камуфляже, однако теперь стали доступны дизайнерские изображения новинки.Кроссовер, вероятно, оснастят цифровой приборной панелью, а также экраном системы мультимедиа вертикальной ориентации. Дополнением оформления станет 2-спицевый руль. Предположительно, кроссоверы будет названы Qoros 6 и 7, а презентация состоится в течение этого года. Как стало известно, модель Qoros 7 должна стать флагманом бренда и уже готова к официальному дебюту. Новинка получит бензиновые силовые агрегаты с турбонаддувом объёмом 1,6 либо 1,8 л в зависимости от комплектации. Они генерируют 204 и 231 л.с. соответственно. Система полного привода для модели 5 не предусмотрена, поэтому эксперты рынка не ожидают её появления и у кроссовера Qoros 7.