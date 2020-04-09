Врачи рассказали о способности вяленого винограда лечить бронхит





Поиски безопасных и природных средств, которыми можно заменить лекарства, постоянно продолжаются. Не так давно медики раскрыли полезные свойства богатого витаминами и активными веществами вяленого винограда для лечения бронхита. При ослабленном состоянии после болезни или во время обострения специалисты рекомендуют делать настой из изюма. На Востоке практикуют избавление от фурункулов с помощью мази, состоящей из вяленого винограда и животного жира.Врачи предупреждают, что при передозировке данного продукта может пострадать здоровье граждан с сахарным диабетом. Также от изюма советуют отказаться пациентам с язвами и туберкулезом. Следует помнить о том, что сушеные ягоды винограда содержат много калорий.