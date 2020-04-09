«Джек Воробей позавидовал бы»: Лиза и Гарри Галкины организовали обстрел из луков со своего корабля

В просторном замке знаменитостей есть много мест для детских игр, в связи с чем дети Аллы Пугачевой никогда не скучают. Очередной свой день в изоляции Лиза Галкина и ее брат провели на свежем воздухе. Выяснилось, что на участке артистов расположен настоящий деревянный корабль, на который взобрались 6-летние наследники звездного семейства, устроив обстрел из луков. Дочь певицы пыталась запустить стрелу как можно дальше, а телеведущий тем временем старался не стать мишенью ребят. Затем он назвал их «пиратами луговыми».Увлечение двойняшек привело в восторг поклонников юмориста, оставивших на его странице положительные комментарии. Многие юзеры засыпали Лизу и Гарри Галкиных комплиментами, оценив их таланты. В этом году дети Примадонны пойдут в первый класс. При этом они с ранних лет изучают иностранные языки и различные предметы. Супружеская пара всесторонне развивает наследников.