Названы 10 лучших кроссоверов России в I квартале 2020 года





Toyota RAV4 продана в количестве 11,6 тысячи единиц, что позволило модели занять второе место. Третья строчка досталась Volkswagen Tiguan с показателем 8,76 тысячи проданных экземпляров. Nissan Qashqai получил 4-е место благодаря продажам в объёме 7,5 тысячи единиц.Kia Sportage замыкает первую пятерку с показателем 7,26 тысячи авто. Следом идёт Renault Duster 7,08 тысячи экземпляров. Завершают список Lada 4x4, Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq и Mazda CX-5. Они были проданы в количестве 5,6-6,6 тысячи единиц.