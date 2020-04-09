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Эксперты рассказали о забытой модели Laurin & Klement Type E Cerna Hora-Montenegro

Компания Laurin & Klement, теперь известная как Skoda, выпустила в 1917 необычный автомобиль для работы на горных маршрутах. Эксперты решили рассказать о забытой модели Type E Cerna Hora-Montenegro от этого бренда.

В 1907 году руководство Laurin & Klement в Чехословакии получило странный заказ от властей Черногории. Молодому государству были необходимы транспортные средства для ведения работ в горных регионах, отдаленных от цивилизации. По этому случаю конструкторское бюро нашло оптимальное решение в виде модифицированного Type E, который произвели в Млада-Болеславе в 1906 году. Прозванный Type E Cerna Hora-Montenegro, этот автомобиль собирали революционными методами благодаря знаменитому инженеру Франтишеку Кецу.

Известно, что для создания этого экспериментального транспорта исполнительному директору компании Вацлаву Клементу пришлось посетить Черногорию. После осмотра местности с её узкими тропами и поворотами, обманчивыми подъемами и спусками - руководитель пришел к выводу, что для этого дела необходима машина особой конструкции. В итоге финальный продукт оказался эффективным, но вскоре был забыт и потерян для коллекционеров.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:42

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