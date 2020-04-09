АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 82.23 USD 75.75
Курс валют на 09.04.2020

«Немного цензуры»: Сын Алёны Водонаевой голышом бегает по квартире во время карантина

Алёна Водонаева в условиях карантина продолжает делиться с фолловерами в Instagram своими рассуждениями и интересными сюжетами. На этот раз телеведущая показала, как ее сын голышом бегает по квартире.
«Немного цензуры»: Сын Алёны Водонаевой голышом бегает по квартире во время карантина

На странице знаменитости появился сюжет с участием ее наследника, который решил рассмешить родительницу с помощью обнаженных забегов. «Извините ребятки, немного цензуры», - слышен голос сына Алёны Водонаевой перед тем, как он пробежал перед объективом камеры. В подписи к ролику журналистка рассказала, что очень скучает по своим друзьям из Лос-Анджелеса. По мнению блогера, они не смогут увидеться, поскольку, согласно слухам, американский город будет на карантине до 1 августа. Также звезда «Дома-2» предположила, что Россию ожидает та самая ситуация.

Сын Водонаевой Богдан часто удивляет ее поклонников неожиданными умозаключениями. Так, некоторое время назад ребенок заявил, что женщинам «нельзя давать спуску». Сама ведущая не знает, по какой причине мальчик так враждебно настроен к дамам.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Дагестане женщина с подтвержденным коронавирусом родила…
Няня новорождённого сына Бориса Грачевского подхватила коронавирусную…
Ученые разгадали секрет росписи яиц страусов в древних гробницах…
Mitsubishi Fuso готовится к выпуску водородных грузовиков e-Canter…
«Немного цензуры»: Сын Алёны Водонаевой голышом бегает по квартире во время…
Эксперты сравнили характеристики Haval F5 и Renault…
Представители шоу-бизнеса поддержали врачей из Санкт-Петербурга флешмобом…
В автосалонах России появилась первая партия Changan CS75…
Историк Никита Буранов назвал потерю Кенигсберга национальной катастрофой…
В США выставлен на продажу Dodge WC-57 легендарного генерала Смита…
Ольга Чудакова рассказала о сложностях первого брака с Алексеем…
Ученые заставили акул учиться на примере друг…
Microsoft отложила презентацию двухэкранного ноутбука Surface…
Илана Юрьева не стала уходить из «Уральских пельменей» ради шоу с Юлией…
Вылечившаяся от коронавируса звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина стала донором…
Политолог Евгений Сатановский: "Пандемия вскрыла истинные желания людей и "поперла чистая…
Испанские курорты могут закрыть до конца 2021…
Компания LG представила новый форм-фактор смартфона с камерой…
Вячеслав Володин считает “беспределом” повышение цен на продукты в условиях…
«Злой муж, голодные дети»: Ксения Бородина не собирается учиться готовить еду во время…
Сотрудники Эрмитажа рассказали о жизни музейных котов в условиях…
Мишустин перечислил главные ошибки находящихся за рубежом россиян, желающих вернуться…
Британские ученые назвали мифы о распространении коронавируса 5G "худшим примером…
Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта продолжат обучение в обычной…
Тюнинг-ателье Inkas выпустило бронированную версию Lincoln Navigator…
Ученый Мауро Феррари раскритиковал Евросоюз за несостоятельные действия в отношении пандемии…
«Все в порядке»: Андрей Малахов сдал второй тест на…
На Байкале проголодавшийся медведь-шатун напал на…
Просмотреть все новости