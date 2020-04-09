«Немного цензуры»: Сын Алёны Водонаевой голышом бегает по квартире во время карантина





На странице знаменитости появился сюжет с участием ее наследника, который решил рассмешить родительницу с помощью обнаженных забегов., - слышен голос сына Алёны Водонаевой перед тем, как он пробежал перед объективом камеры. В подписи к ролику журналистка рассказала, что очень скучает по своим друзьям из Лос-Анджелеса. По мнению блогера, они не смогут увидеться, поскольку, согласно слухам, американский город будет на карантине до 1 августа. Также звезда «Дома-2» предположила, что Россию ожидает та самая ситуация.Сын Водонаевой Богдан часто удивляет ее поклонников неожиданными умозаключениями. Так, некоторое время назад ребенок заявил, что женщинам «нельзя давать спуску». Сама ведущая не знает, по какой причине мальчик так враждебно настроен к дамам.