«Немного цензуры»: Сын Алёны Водонаевой голышом бегает по квартире во время карантина
Алёна Водонаева в условиях карантина продолжает делиться с фолловерами в Instagram своими рассуждениями и интересными сюжетами. На этот раз телеведущая показала, как ее сын голышом бегает по квартире.
На странице знаменитости появился сюжет с участием ее наследника, который решил рассмешить родительницу с помощью обнаженных забегов. «Извините ребятки, немного цензуры», - слышен голос сына Алёны Водонаевой перед тем, как он пробежал перед объективом камеры. В подписи к ролику журналистка рассказала, что очень скучает по своим друзьям из Лос-Анджелеса. По мнению блогера, они не смогут увидеться, поскольку, согласно слухам, американский город будет на карантине до 1 августа. Также звезда «Дома-2» предположила, что Россию ожидает та самая ситуация.
Сын Водонаевой Богдан часто удивляет ее поклонников неожиданными умозаключениями. Так, некоторое время назад ребенок заявил, что женщинам «нельзя давать спуску». Сама ведущая не знает, по какой причине мальчик так враждебно настроен к дамам.
На странице знаменитости появился сюжет с участием ее наследника, который решил рассмешить родительницу с помощью обнаженных забегов. «Извините ребятки, немного цензуры», - слышен голос сына Алёны Водонаевой перед тем, как он пробежал перед объективом камеры. В подписи к ролику журналистка рассказала, что очень скучает по своим друзьям из Лос-Анджелеса. По мнению блогера, они не смогут увидеться, поскольку, согласно слухам, американский город будет на карантине до 1 августа. Также звезда «Дома-2» предположила, что Россию ожидает та самая ситуация.
Сын Водонаевой Богдан часто удивляет ее поклонников неожиданными умозаключениями. Так, некоторое время назад ребенок заявил, что женщинам «нельзя давать спуску». Сама ведущая не знает, по какой причине мальчик так враждебно настроен к дамам.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:09