Испанские курорты могут закрыть до конца 2021 года





В Испании один из наибольших в Европе показателей заражённых коронавирусом, а потому граждане страны соблюдают строгий карантинный режим. На вопрос, когда у путешественников появится возможность отдыхать на курортах, местные жители отвечают, что эта вероятность может возникнуть в сентябре текущего или в конце следующего года. Наряду с этим официальные источники не способны дать чёткие прогнозы. По словам Карен Малинг Коулз, президента Британской ассоциации бизнеса в Бенидорме, курорты откроют по меньшей мере спустя пару месяцев. Эксперт заметила: если рано снять ограничения, испанцы запаникуют и будут переживать из-за возможного возвращения недуга.Отметим, что в стране объявлено чрезвычайное положение. Карантинный режим продлится до конца апреля. Представители туризма сообщили: Испания делает всё возможное, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Поэтому вскоре путешественники вновь смогут приехать и наслаждаться отдыхом.