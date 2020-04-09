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Политолог Евгений Сатановский: "Пандемия вскрыла истинные желания людей и "поперла чистая биология"

Политолог Евгений Сатановский выявил единственную пользу, которую можно получить от ситуации с коронавирусом. Президент “Института Ближнего Востока” считает, что ощущения от мирового кризиса подтолкнул деятелей искусства к раздумьям.

Эксперт уверен, что принимаемые меры в разных странах привели к повсеместному ажиотажу из-за коронавируса, а при их отсутствии смерти и болезнь людей воспринимали бы как простой грипп. Сатановский подчеркнул, что введенный карантин привел к ухудшению психологического состояния многих граждан, скандалам в семьях и последующему разводу. Люди нервничают из-за отсутствия работы, а также необходимости продолжительное время оставаться в ограниченном пространстве. Политолог считает, что эта ситуация породила ненависть к властям, а также обострились конфликты между представителями разных религиозных конфессий, бедными и богатыми и другими слоями общества.

Евгений Сатановский заявил, что многие граждане показали свою истинную сущность и желания, но все равно он увидел пользу от сложившейся ситуации. Политолог отметил:
"На удобренной страстями и трагедиями почве неизбежно прорастет много талантливых произведений литературы и искусства, как это всегда у человечества и происходит".

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:00

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