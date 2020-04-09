АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В плену пандемии: Звезды шоу-бизнеса, у которых был диагностирован…
EUR 82.23 USD 75.75
Курс валют на 09.04.2020

Компания LG представила новый форм-фактор смартфона с камерой Raindrop

В Сети долгое время распространялась информация о скором выходе нового смартфона из линейки LG G-series. Компания отчасти подтвердила слухи, представив новый форм-фактор с камерой Raindrop.

LG постепенно готовит поклонников к выходу нового флагмана, о чем свидетельствуют рендеры футуристического дизайна, который существенно отличается от текущих тенденций. Представленный на изображениях гаджет оформили в стиле минимализма с безрамочным экраном, который дополняется вырезом для основной камеры в форме Raindrop. Известно, что комплектация будет включать в себя тройной модуль со вспышкой, камеры которого расположатся в ряд по вертикали. Объективы меньшего размера спрячут под защитным стеклом.

По словам представителей корпорации, эта концепция 3D Arc Design является «данью естественному миру», которая придает устройству элегантный внешний вид. Она также рассчитана на максимальный комфорт пользователя, что достигается благодаря наличию изгиба дисплея и задней части смартфона. Минимализм прослеживается и в отсутствии сканера отпечатков пальцев - дактилоскопический сенсор оказался встроенным в экран. В компании решили не раскрывать дату выхода предстоящего смартфона, но его презентация может состояться в первой половине 2020 года.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Испанские курорты могут закрыть до конца 2021…
Компания LG представила новый форм-фактор смартфона с камерой…
Вячеслав Володин считает “беспределом” повышение цен на продукты в условиях…
«Злой муж, голодные дети»: Ксения Бородина не собирается учиться готовить еду во время…
Сотрудники Эрмитажа рассказали о жизни музейных котов в условиях…
Мишустин перечислил главные ошибки находящихся за рубежом россиян, желающих вернуться…
Британские ученые назвали мифы о распространении коронавируса 5G "худшим примером…
Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта продолжат обучение в обычной…
Тюнинг-ателье Inkas выпустило бронированную версию Lincoln Navigator…
Ученый Мауро Феррари раскритиковал Евросоюз за несостоятельные действия в отношении пандемии…
«Все в порядке»: Андрей Малахов сдал второй тест на…
На Байкале проголодавшийся медведь-шатун напал на…
В Сети раскрыли характеристики обновленного Jeep Grand…
«Коронавируса не обнаружено»: Менеджер Надежды Бабкиной Александр Велор рассказал о ее…
Volkswagen представил гибридную версию кроссовера Jetta…
Врачи перечислили наиболее опасные растения, вызывающие…
Нюша и Егор Крид выпустят совместную песню «Mr. & Mrs.…
Военный эксперт Дмитрий Литовкин спрогнозировал создание “абсолютного оружия” в…
Компания Apple окажет финансовую поддержку музыкантам на период…
«Мы так долго к этому шли»: Саша Артёмова и Женя Кузин купили вторую квартиру в…
Семья писателя Джоэла Сазерленда в самоизоляции повторила заставку…
Страны по всему миру вводят запрет на сервис Zoom из-за угрозы…
Певец Рикки Мартин показал подросшего сына Ренна…
Американские эксперты высоко оценили конструкцию пулемета…
«Приключений было немало»: Мария Машкова улетела в США к мужу и…
Французские химики синтезировали фермент, расщепляющий…
Журналисты CNN: Американские спецслужбы знали о вспышке COVID-19…
«Пневмония отступила»: Игорь Николаев рассказал о своём…
Просмотреть все новости