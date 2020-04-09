Компания LG представила новый форм-фактор смартфона с камерой Raindrop
В Сети долгое время распространялась информация о скором выходе нового смартфона из линейки LG G-series. Компания отчасти подтвердила слухи, представив новый форм-фактор с камерой Raindrop.
LG постепенно готовит поклонников к выходу нового флагмана, о чем свидетельствуют рендеры футуристического дизайна, который существенно отличается от текущих тенденций. Представленный на изображениях гаджет оформили в стиле минимализма с безрамочным экраном, который дополняется вырезом для основной камеры в форме Raindrop. Известно, что комплектация будет включать в себя тройной модуль со вспышкой, камеры которого расположатся в ряд по вертикали. Объективы меньшего размера спрячут под защитным стеклом.
По словам представителей корпорации, эта концепция 3D Arc Design является «данью естественному миру», которая придает устройству элегантный внешний вид. Она также рассчитана на максимальный комфорт пользователя, что достигается благодаря наличию изгиба дисплея и задней части смартфона. Минимализм прослеживается и в отсутствии сканера отпечатков пальцев - дактилоскопический сенсор оказался встроенным в экран. В компании решили не раскрывать дату выхода предстоящего смартфона, но его презентация может состояться в первой половине 2020 года.
LG постепенно готовит поклонников к выходу нового флагмана, о чем свидетельствуют рендеры футуристического дизайна, который существенно отличается от текущих тенденций. Представленный на изображениях гаджет оформили в стиле минимализма с безрамочным экраном, который дополняется вырезом для основной камеры в форме Raindrop. Известно, что комплектация будет включать в себя тройной модуль со вспышкой, камеры которого расположатся в ряд по вертикали. Объективы меньшего размера спрячут под защитным стеклом.
По словам представителей корпорации, эта концепция 3D Arc Design является «данью естественному миру», которая придает устройству элегантный внешний вид. Она также рассчитана на максимальный комфорт пользователя, что достигается благодаря наличию изгиба дисплея и задней части смартфона. Минимализм прослеживается и в отсутствии сканера отпечатков пальцев - дактилоскопический сенсор оказался встроенным в экран. В компании решили не раскрывать дату выхода предстоящего смартфона, но его презентация может состояться в первой половине 2020 года.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:41