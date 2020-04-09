«Коронавируса не обнаружено»: Менеджер Надежды Бабкиной Александр Велор рассказал о ее состоянии





Сейчас знаменитость находится в одной из больниц Москвы. Менеджер Надежды Бабкиной в разговоре с журналистами рассказал, что она сдала анализы на COVID-19, продемонстрировавшие отсутствие данного недуга. По словам Александра Велора, на просторах Сети постоянно появляются слухи по поводу здоровья исполнительницы, однако в настоящее время она пребывает на лечении в стационаре. Артистка борется с пневмонией, но ее состояние остается стабильным. Затем менеджер предложил общественности вместе пожелать звезде отечественной эстрады скорейшего выздоровления.В марте Бабкина отметила свой день рождения, который посетили 49 гостей. Уже 1-го апреля певица почувствовала себя плохо. Из-за тяжелой пневмонии Бабкину ввели в состояние искусственной комы. Вот только муж народной артистки Егор Гор сообщил, что она здорова и сейчас находится дома.