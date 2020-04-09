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«Падать, кажется, дальше некуда»: Алена Кравец хочет забрать к себе дочь Даны Борисовой

Алена Кравец в курсе ситуации, происходящей в семье Даны Борисовой. По этой причине певица решила вмешаться и забрать дочь телеведущей к себе.
«Падать, кажется, дальше некуда»: Алена Кравец хочет забрать к себе дочь Даны Борисовой

По словам знаменитости, она не может спокойно наблюдать за тем, чем занимается звездная мать. Как считает Алена Кравец, если ей плевать на себя, то наследница страдать от этого не должна. По мнению артистки, девочке опасно находится в такой обстановке, которой окружила ее родительница. Также она добавила, что дочь Даны Борисовой не должна видеть, как с ее родственницей происходят «страшные вещи». Посоветовавшись с мужем, светская львица решила забрать Полину Аксёнову из дома ведущей и заняться ее воспитанием самостоятельно. «Полине нужны нормальная семья, нормальная мать, нормальное детство без стрессов и слез», - заявила модель.

Кравец добавила, что так будет лучше и для самой матери 12-летнего ребенка. Кроме этого, девочке понравится общаться с дочерью исполнительницы Даниеллой, поскольку они почти ровесницы и имеют похожие интересы. В заключение продюсер пообещала воспитать обеих школьниц «настоящими леди».

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:52

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