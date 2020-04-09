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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о количестве пациентов на лечении

Денис Проценко заявил, что лечение в больнице в Коммунарке, главврачом которой он является, проходят сейчас 424 человека. Соответствующие данные доктор предоставил в своем профиле в Facebook.

Согласно сообщению специалиста, по состоянию на утро 9 апреля лечение в медучреждении проходят 424 пациента, а 355 из них поступили с подтвердившимся диагнозом “внебольничная пневмония”. При этом 228 граждан имеют установленный в лабораторном порядке COVID-19. В отделении реанимации остаются 33 человека, а 12 из них потребовалось подключение к аппарату ИВЛ. За последние сутки на лечение поступило 72 человека, а выписаны 44.

На предоставленном Денисом Проценко графике видно, что с 1 марта количество поступающих на лечение граждан продолжает увеличиваться. По данным DXY и BNO, в России зарегистрировано более 8,6 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, а смертность по стране составляет 0,86%.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:09

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