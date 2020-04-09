Илья Авербух потерял 30 млн рублей из-за отмены ледовых шоу





Как сказал фигурист, отменено большое количество постановок на территории России. При этом под вопросом находится проведение состязаний в Корее и Японии, где катки еще работают, а программы не отменили. Илья Авербух сообщил, что если до августа ситуация не изменится, то в общем он потеряет примерно 30 млн рублей. Данную сумму знаменитость озвучил, обращая внимание на сохранение зарплат и другие факторы. По словам спортсмена, в нескольких ледовых шоу уже оплачена реклама и аренда, поэтому непосредственные убытки лишь от этого составят где-то 10 млн рублей.Много денег Авербух потерял из-за возвратных и непроданных билетов, так как после отмены мероприятий людям нужно было вернуть потраченные средства. Логистика прорабатывалась на 2 месяца вперед, в связи с чем убытки от происходящего огромные. В то же время хореограф надеется на помощь государства. Как отметил мастер спорта, в сложной ситуации оказался не он один.